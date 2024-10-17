В Подмосковье стартует конкурс на присуждение стипендий губернатора

Министерство культуры и туризма Московской области объявляет конкурс на присуждение стипендий губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры, искусства, молодым талантливым авторам Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Стипендии присуждаются на один год по результатам проведения конкурса в номинациях «выдающийся деятель культуры и искусства» и «молодой талантливый автор Московской области» и призваны содействовать созданию новых произведений литературы, кино, музыкального, театрального, изобразительного, исполнительского, декоративно-прикладного и других видов искусства, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия народов России.

Соискатели выдвигаются по ходатайству органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, коллегиальных органов творческих общественных организаций (союзов) Московской области, других объединений работников культуры и искусства Московской области, общественных палат муниципальных образований Московской области, Общественной палаты Московской области на основании заявок с описанием авторского замысла (проекта).

Для участия в конкурсе желающие могут подать заявку в министерство культуры и туризма Московской области в срок с 21 октября по 8 ноября 2024 г.

Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 143407, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, административно-деловой центр «Новатор», 9-й этаж, кабинет 9.01, управление цифровой трансформации, развития культурно-досуговой, библиотечной деятельности, художественного творчества и межмуниципального взаимодействия (станция метро «Мякинино»).

На территории административно-делового здания действует пропускной режим, предварительно за день перед посещением (не позднее 15:00) необходимо заказать пропуск по телефону 8 (903) 236-52-07 — Елена Велижанина.

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