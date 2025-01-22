В Подмосковье стартует экологический конкурс «Заповедник сквозь года»

19 июня Приокско-Террасному заповеднику исполнится 80 лет. В преддверии этой знаменательной даты, будет проведен конкурс, который позволит погрузиться в воспоминания, вспомнить прошедшие десятилетия и посмотреть на заповедник глазами тех, кто его посещал. Интересно будет увидеть, как изменилась Центральная усадьба и Центральный зубровый питомник за эти годы.

Отметим, что Приокско-Террасный биосферный заповедник расположен на землях Серпуховского городского округа. Это один из самых маленьких заповедников России, его площадь составляет менее 5 тысяч гектаров Это особо охраняемая территория федерального значения, однако данные об ее обитателях являются составной частью государственного мониторинга объектов животного мира, осуществляемого министерством в отношении Московской области.

Всего в конкурсе будет 4 номинации:

«Ретро фото» — черно-белые и цветные фото, сделанные в XX веке в Приокско-Террасном заповеднике на пленочные фотоаппараты.

«Современное фото» — фото, сделанные в XXI веке на цифровую технику, где также можно достоверно определить объекты Приокско-Террасного заповедника.

«Селфи» — автопортреты, сделанные на территории Приокско-Террасного заповедник в XXI веке при помощи фотоустройства, удерживаемого в вытянутых руках или при помощи селфи-палки.

«Эссе «Как я побывал в заповеднике».

Принять участие в конкурсе можно с 14 лет. С 19 января по 23 марта у всех желающих будет возможность зарегистрировать свою работу на сайтек для участия в конкурсе. Далее, на сайте заповедника с 24 марта по 2 апреля пройдет открытое онлайн-голосование на «Приз зрительских симпатий». Публикация итогов конкурса состоится 4 апреля 2025 года на официальном сайте ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник».

Подробности и условия участия можно посмотреть на сайте заповедника.

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