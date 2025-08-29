В Подмосковье стартует дополнительный период ГИА

Со 2 по 23 сентября 2025 года в Подмосковье пройдет дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА) для обучающихся, не явившихся на экзамены по уважительной причине или получивших неудовлетворительные результаты в основной период. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамены для 11 классов (ГИА-11) будут проводиться с 4 по 23 сентября, в то время как для 9 классов (ГИА-9) — со 2 по 23 сентября.

В дополнительном периоде примут участие 256 одиннадцатиклассников и 5 771 девятиклассник.

Для проведения экзаменов будут задействованы 4 пункта для ГИА-11 и 67 пунктов для ГИА-9, которые оборудованы в соответствии с требованиями для комфортной и безопасной сдачи экзаменов.

За ходом проведения экзаменов будет осуществляться наблюдение. В ППЭ будут работать 236 общественных наблюдателей (11 человек на ЕГЭ и 225 человек на ОГЭ), а также 5 онлайн-наблюдателей в Ситуационном центре (СИЦ).

Дополнительный период ГИА предоставляет возможность обучающимся продемонстрировать свои знания и навыки, а также получить аттестаты об образовании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.