В Подмосковье стартует акция «Сдай шины на Мегабак»

Специально для владельцев автомобилей министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с 21 октября запускает акцию по сбору шин, сообщает пресс-служба ведомства.

«В сезон смены резины на контейнерных площадках часто образуются навалы шин, это однозначно демонстрирует неосведомленность жителей о способах их утилизации. На территории Подмосковья сейчас работает 3 завода, специализирующихся на переработке резины. Они превращают старые автомобильные покрышки в новые полезные изделия — травмобезопасную плитку, напольное покрытие для спортивных площадок, новые покрышки», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Чтобы принять участие в акции, нужно:

привезти старые шины на любой из пунктов приема «Мегабак» и сделать креативное фото;

опубликовать фотографию в социальной сети ВКонтакте с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

Победителей ждут подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин: 1 место — 20 тыс. рублей; 2 место — 15 тыс. рублей; 3 место — 10 тыс. рублей.

Акция продлится с 21 октября по 18 ноября, о дате и времени награждения будет сообщено дополнительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.