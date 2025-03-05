В Подмосковье стартовало выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России»

Решение о старте процедуры предварительного голосования «Единой России» было принято на Президиуме Генсовета партии 28 февраля. Началось выдвижение кандидатов, сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Традиционно предварительное голосование пройдет в электронном формате. Чистота и безопасность предварительного голосования обеспечивается с помощью технологий блокчейн. Верификация выборщиков будет проводиться с использованием портала Госуслуг.

«Мы единственная партия в России, которая задействует этот механизм.Сама процедура обеспечивает прозрачность отбора кандидатов и хорошо зарекомендовала себя в Подмосковье», — отметил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что региональное отделение партии окажет максимальную поддержку при подготовке к предварительному голосованию и избирательной кампании, которая начнется уже летом, всем кандидатам. Особое внимание будет уделено участникам СВО, которые захотят попробовать свои силы в политике.

«Напомню, что в 2024 сразу 8 военнослужащих в регионе одержали победу и начали свой политический путь в местных советах депутатов. Привлечение в органы власти ветеранов и участников СВО — поручение Президента России Владимира Путина», — дополнил Брынцалов.

Основные муниципальные выборы в 2025 году в Подмосковье пройдут в девяти городских округах: Балашихе, Подольске, Дмитрове, Люберцах, Лыткарино, Фрязино, Шатуре, Электростали и Молодежном. Кроме этого, пройдут дополнительные выборы на замещение вакантного мандата в городском округе Луховицы.

14 апреля начнется регистрация избирателей, голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.