В Подмосковье стартовало голосование за объекты для благоустройства

21 апреля началось Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. Всероссийское голосование за объекты благоустройства — это хороший инструмент для того, чтобы понять, какие территории больше всего нуждаются в обустройстве и обновлении. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В этом году голосование пройдет в пятый раз. На нем будут представлены 289 территорий из 54 округов Подмосковья. Жители сами могут решить, как именно благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, преобразить центральную площадь или другое общественное пространство.

Позитивные изменения в городской среде, происходящие в результате голосования, можно наблюдать по всей области. В регионе появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства, а также многофункциональные игровые и спортивные зоны», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного по решению президента России. Каждый житель Подмосковья старше 14 лет может участвовать в голосовании и выбрать территории, которые, по его мнению, нуждаются в благоустройстве.

Голосование продлится до 12 июня. Для участия необходимо зайти на портал, выбрать регион и отдать голос за место, которое хотелось бы обновить.

В прошлом году более 855 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в выборе объектов для благоустройства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.