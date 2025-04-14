В Подмосковье стартовали Всероссийские проверочные работы

С 11 апреля по 16 мая обучающиеся образовательных организаций Московской области примут участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

ВПР являются обязательными для 4–8-х и 10-х классов. Участники выполнят работы по математике и русскому языку, а также по одному или двум предметам на выбор. Перечень дисциплин по выбору публикуется в личном кабинете школы в Федеральной информационной системе оценки качества образования за неделю до даты проведения соответствующей работы.

Проверочные работы проводятся на бланках. Для некоторых предметов предусмотрена возможность выполнения заданий в электронной форме: по истории и биологии в 5-х классах, а также по истории, обществознанию, географии и биологии в 6–8-х классах. Формат проведения (бумажный или компьютерный) определяется образовательной организацией.

Оценивание результатов ВПР осуществляется школой самостоятельно. Работы соответствуют базовому уровню освоения школьной программы и по формату аналогичны стандартным контрольным работам. Результаты ВПР позволят определить уровень подготовки обучающихся и при необходимости скорректировать образовательный процесс.

С образцами заданий, описанием работ и дополнительными материалами можно ознакомиться на официальном сайте Федерального организатора ВПР (ФИОКО) по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.