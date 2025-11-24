В Подмосковье стартовали Рождественские образовательные чтения «Просвещение и нравственность»

Открыт региональный этап XXIII Московских областных Рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Мероприятие стартовало с богослужения в Троицком кафедральном соборе Подольска, которое возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. В торжествах приняли участие учащиеся и преподаватели Православной гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского, что подчеркнуло неразрывную связь между духовным образованием и нравственным воспитанием.

В программе состоялась церемония награждения победителей XXI Международного конкурса детско-юношеского творчества «Красота Божьего мира». Среди отмеченных — учащиеся МБОУ «Эффективная школа».

Особое признание получил ученик 7 «З» класса Иван А., занявший первое место в номинации «Красота родной природы». Руководителем работы выступила Пожалуйстина Е.Е.

Церемония награждения, объединившая духовных лиц, представителей власти и педагогического сообщества, наглядно продемонстрировала тесную связь художественного творчества, духовно‑нравственного просвещения и становления личности в условиях современности.

