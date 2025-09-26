В Подмосковье стартовали областные Рождественские образовательные чтения
Фото - © Министерство образования МО
25 сентября в Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) прошла областная конференция по духовно-нравственному образованию на тему «Просвещение и нравственность». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В мероприятии приняли участие молодые педагоги из общеобразовательных и православных школ, воспитатели, студенты вузов и колледжей Коломны и Орехово-Зуево, а также семинаристы и учащиеся старших классов. Почетными гостями выступили митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, министр образования Московской области Ингрид Пильдес и епархиальные архиереи Московской митрополии.
Программа мероприятия включила в себя научный лекторий и работу тематических секций. С докладами выступили эксперты в сфере образования и культуры. Были рассмотрены вопросы формирования нравственных ориентиров у школьников и духовно-нравственного потенциала русской музыкальной классики. На образовательных секциях представлен опыт ведущих специалистов региона в сфере образования, духовно-нравственного воспитания и социального служения.
В рамках пленарного заседания были подведены итоги работы профильных секций и открыты XXIII Московские областные Рождественские образовательные чтения «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».
В завершение форума студенты ГСГУ представили литературно-музыкальную композицию «Русский код», а также совместно с хором Коломенской духовной семинарии исполнили гимн «Славься, Подмосковье».
Участникам пленарного заседания вручили книги Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Родина. Вера. Победа».
