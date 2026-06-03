В Подмосковье стартовали демоэкзамены в колледже «Подмосковье»

Демонстрационные экзамены для студентов выпускных курсов начались 1 июня в колледже «Подмосковье» в Клину, Солнечногорске, Лобне и Химках. Обучающиеся подтверждают практические навыки по ряду востребованных специальностей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамены проходят по направлениям «Информационные системы и программирование», «Техническая эксплуатация оборудования», «Технология индустрии красоты», «Операционная деятельность в логистике», «Гостиничное дело», «Сервис на транспорте (по видам транспорта)», «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков» и другим специальностям.

Главная задача демонстрационного экзамена — оценить не только теоретические знания, но и умение применять их на практике. Студенты выполняют задания в условиях, максимально приближенных к реальным рабочим ситуациям.

Успешная сдача испытания дает выпускникам не только диплом, но и дополнительное преимущество при трудоустройстве. Работодатели высоко ценят специалистов, которые уже подтвердили профессиональные компетенции на практике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.