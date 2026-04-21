В Подмосковье стартовала вторая неделя чемпионата «Абилимпикс»

В колледже «Энергия» 20 апреля началась вторая неделя XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс». Участники из Реутова и Балашихи, а также школьники и специалисты демонстрируют профессиональные навыки в различных компетенциях, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования проходят на базе колледжа «Энергия». Конкурсанты показывают мастерство в направлениях «Лабораторный и химический анализ», «Мастер по приготовлению пиццы», «Веб-разработка (программирование)», «Мастер по обработке текста» и «Блинопек».

В чемпионате участвуют студенты, школьники и специалисты из разных городов Подмосковья, в том числе из Реутова и Балашихи.

«В ходе соревнований выявится лучший результат, и будет известно, кто получит шанс побороться за первенство на XII Московском областном чемпионате „Абилимпикс“. Удачи конкурсантам и спокойного рабочего ритма!» — отметил директор колледжа Константин Сергеевич Подоляк.

Итоги соревнований подведут после официального закрытия чемпионата, которое состоится 24 апреля.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.