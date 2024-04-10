В Подмосковье стартовала весенняя школа вожатых

«Школа вожатых» предоставляет возможность развивать педагогические навыки, устанавливать новые контакты, работать в команде, получать ценные знания и погружаться в аспекты взаимодействия с детьми различных возрастных групп.

На торжественном открытии присутствовали 150 участников и гостей, которые погрузились в тематику профессии «Вожатый». Будущие вожатые из различных городских округов Московской области изучают профессиональную этику, анализируют педагогические ситуации и изучают историю развития регионального студенческого отряда.

По завершении обучения в школе кандидаты сдают экзамен, проверяющий их знания в решении педагогических ситуаций, теоретической подготовке и игровом формате. После успешной сдачи экзамена им вручается государственное свидетельство о прохождении курса вожатых.

В этом летнем сезоне будущие вожатые отправятся работать в детские лагеря по всей Московской области, а также на объекты Всероссийского уровня. В настоящее время в школе вожатых обучается более 200 кандидатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.



«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», - сказал глава региона.