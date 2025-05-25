В Подмосковье стартовала Школа вожатых 2025

С 23 по 25 мая 2025 года в оздоровительном комплексе «Литвиново» Наро-Фоминскогогородского округа проходит выездной инструктив «Школа вожатых Московской области», сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

В этом году мероприятие под названием «Дорогою добра: сила — в добре, победа — в единстве!» посвящено Году защитника Отечества и Году детского отдыха в системе образования.

Данный проект реализуется при поддержке Министерства социального развития Московской области и Московского педагогического государственного университета.

«Более 350 будущих вожатых и педагогов из разных городов региона собрались в нашем лагере „Литвиново“, чтобы пройти насыщенную образовательную и воспитательную программу. Школа вожатых — это масштабный проект, который за годы проведения стал важной площадкой для профессиональной подготовки молодежи к летней педагогической практике», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В Министерстве социального развития региона уточнили, что программа включает как традиционные формы обучения: лекции, тренинги, деловые игры, так и инновационные форматы, основанные на кейс-методике, медиапрактиках и игропедагогике.

В рамках мероприятия подготовлена насыщенная программа: открытие и презентация лагерей, встречи с героями СВО и ветеранами педагогического движения, торжественная линейка вожатых «Старт лета», мастер-классы от всероссийских детских центров, МПГУ и ведущих экспертов лагерного движения, вечер патриотической песни и кинопедагогика, работа в отрядах, станционные игры и творческие задания.

В Школе вожатых рождаются команды, закладываются традиции и формируется ответственное вожатское сообщество, способное работать в самых разных детских центрах страны: от подмосковных лагерей до ВДЦ «Орлёнок», «Океан», «Смена» и «Артек», «Алые Паруса», «Печеры».

«Литвиново» уже который год вновь становится местом притяжения лучших молодых педагогов Подмосковья — тех, кто уже этим летом будет создавать мир ярких, безопасных и добрых детских каникул.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.