В Подмосковье стартовала подготовка парков к летнему сезону

«В Московской области насчитывается 209 парков. Они являются главной точкой притяжения региона, их популярность продолжает расти. В этом году мы благоустроим суммарно 29 парков и лесопарков. Важно не только создавать новые парки и лесопарки, но и обеспечивать их комфорт, чистоту и безопасность. Поэтому весной необходимо вовремя начать подготовку к летнему сезону», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Согласно установленным срокам, до 14 марта необходимо выявить все дефекты на территории парков, которые к 6 апреля планируется устранить. Важным этапом подготовки является приведение в нормативное состояние таких элементов благоустройства как: детские игровые и спортивные площадки, дорожки, тротуары, скамейки, урны, входные группы, парковки, системы освещения, фасады зданий и сооружений, аттракционы, фонтаны, ограждения и туалетные модули, также проводят работы по санитарной опиловке зеленых насаждений и подготовке газонов и цветников. Кроме того, работы ведут и операторы объектов сервисов и услуг, что включает в себя ремонт, покраску, брендирование, мойку и уборку, прилегающей территории.

Для своевременной подготовки парков также предусмотрено осуществление закупок необходимого инвентаря, инструментов, летней спецодежды, а также сервисного обслуживания коммунальной техники и ее переоборудование на летний сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», – отметил Воробьев.