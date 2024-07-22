В Подмосковье стартовала подача заявлений для дистанционного голосования на выборах

В Подмосковье стартовала подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов в Советы депутатов муниципалитетов. Заявление можно подать до 2 сентября на портале госуслуг, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Формат ДЭГ хорошо себя зарекомендовал. Впервые он был применен в прошлом году на выборах губернатора Московской области. Тогда электронно предпочли проголосовать более 400 тыс. избирателей», — написал Брынцалов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на выборах президента РФ в марте текущего года электронным голосованием воспользовалось в 2 раза больше избирателей. Избиратели отмечают, что голосовать онлайн — удобно и просто.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России» напомнил, что в Единый день голосования, 6, 7 и 8 сентября, пройдут основные выборы в 25 городских округах Подмосковья. Кроме этого, довыборы пройдут в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.