В Подмосковье стартовала образовательная программа «Освой МАХ» для пенсионеров

В Подмосковье в рамках проекта «Активное долголетие» запустили образовательную программу «Освой МАХ», направленную на обучение пенсионеров использованию национального мессенджера, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Проект губернатора Московской области «Активное долголетие» реализуется в регионе с 2019 года и объединяет более 800 тысяч пенсионеров. Участникам предлагается свыше 30 различных активностей для поддержания активного и здорового образа жизни.

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин сообщил, что в рамках проекта запущена новая образовательная программа «Освой МАХ». Она предназначена для обучения пенсионеров основам работы с национальным мессенджером: созданию групповых чатов, настройке двухфакторной аутентификации и записи видеосообщений. Курс состоит из шести практических уроков, охватывающих основные сценарии использования приложения, включая создание профиля, групповые звонки, изучение каналов и правила безопасности.

Пилотный запуск программы состоялся в клубах «Активное долголетие» в городских округах Красногорск, Одинцовский, Клинский, Королевский, Пушкинский и Орехово-Зуевский. В дальнейшем обучение планируется расширить на все центры региона.

Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Подробная информация размещена на портале dolgoletie.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2025 года в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно с 2025 года мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.