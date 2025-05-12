В Подмосковье стартовала инспекция системы профилактики социального сиротства

О старте масштабной федеральной проверки эффективности системы профилактики социального сиротства в Подмосковье сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства (ВИСП) проходит по поручению президента России Владимира Путина и инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Подмосковье стало финишной ее точкой.

Помимо сотрудников федерального и регионального аппаратов детских правозащитников, в команду всероссийской инспекции вошли представители Минпросвещения РФ и члены Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

Ксения Мишонова подчеркнула, что такая масштабная ревизия позволит проанализировать эффективность существующих в регионах систем профилактики социального сиротства, а в случае выявления каких-то проблем, предложить действенные способы ее дальнейшего развития на основе лучших региональных практик.

«У Подмосковья очень интересный опыт, мы лидеры в этой сфере. Поэтому нам важно показать работу наших учреждений по жизнеустройству детей, которые остались без попечения родителей: как восстанавливаются кровные связи с родственниками и с родителями, которые попали в трудную жизненную ситуацию, как быстро дети попадают в семью. Мы первыми провели реформу сиротских учреждений, переформатировали наши детские дома в семейные центры, переориентировали работу всей системы профилактики на сохранение кровных семей, и сделали многое для того, чтобы дети как можно меньшее были в учреждениях и быстрее попадали в семью. Сейчас это самая важная задача для системы профилактики социального сиротства Московской области. Надеюсь, наш опыт будет интересен федеральным коллегам», — поделилась Ксения Мишонова.

Всего Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства посетит 10 городских округов в Подмосковье, более 20 социальных учреждений, изучит документы в комиссиях по делам несовершеннолетних и органах опеки и попечительства, проведет прием граждан.

Ранее инспекция посетила более 80 субъектов РФ, включая новые регионы. Ожидается, что отчет о результатах проверки по всей России ляжет на стол президенту РФ Владимиру Путину уже в июне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в прошлом году около 1 тыс. детей-сирот были обеспечены жильем в Подмосковье. Ребятам выдали 814 жилищных сертификатов и 172 квартиры.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких», — сказал глава региона.

Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

Сертификат может быть использован в качестве альтернативы покупке квартиры. Его стоимость рассчитывается на основе средней цены за квадратный метр в определенном муниципалитете. Минимальная площадь жилья, которую можно приобрести по сертификату, составляет 27 кв. м.