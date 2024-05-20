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С 20 мая по 3 июня подмосковные судебные приставы принимают участие во всероссийской информационной акции «Судебные приставы — детям», приуроченной к Международному дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Подмосковью.

Цель акции — привлечение внимания общественности к защите прав детей, а также повышение эффективности взыскания алиментных платежей.

В дни акции организуются масштабные рейды по месту жительства неплательщиков алиментов, совместные рейдовые мероприятия с сотрудниками ГИБДД, направленные на поиск должников по алиментам среди водителей. В подмосковных офисах МФЦ сотрудники службы проведут консультации с целью оказания гражданам юридической помощи по вопросам взыскания алиментов.

В рамках акции «Судебные приставы — детям» сотрудники ГУФССП России по Московской области встретятся с должниками и взыскателями по исполнительным производствам, возбужденных в интересах несовершеннолетних. По традиции посетят детские подшефные учреждения, проведут тематические мероприятия в детских садах, школах и социальных центрах.

«Исполнительные документы, связанные с защитой прав несовершеннолетних, представляют категорию наиболее важной социальной значимости и потому находятся на особом контроле судебных приставов Подмосковья», — подчеркнул главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.