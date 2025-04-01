В Подмосковье стартовала акция «Сдай шины на „Мегабак“»

С 1 апреля по 11 мая каждый автовладелец может стать участником региональной экоакции по сбору шин «Сдай шины на „Мегабак“», организованной министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Почему важно правильно утилизировать шины?

Покрышки, отправленные на свалку, могут разлагаться до 100 лет, нанося вред окружающей среде, а при их сжигании в атмосферу выбрасываются токсичные вещества.

«В этом году погода позволила автолюбителям немного раньше приступить к смене резины. Уже фиксируем на контейнерных площадках региона факты сброса шин. Акция, в свою очередь, ежесезонно позволяет минимизировать число навалов, а также приобщает жителей к экономике замкнутого цикла. Так, осенью было собрано свыше 870 тонн шин. В этом сезоне надеемся увеличить эти объемы», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Переработка автопокрышек — многоступенчатый процесс: сначала их измельчают в резиновую крошку, которая затем используется для создания покрытий на детских и спортивных площадках, а также добавляется в асфальтобетонные смеси для дорожного строительства.

Как участвовать?

Привезите старые шины в один из пунктов приема «Мегабак».

Сделайте креативное фото с ними и опубликуйте в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак.

По завершении акции экспертное жюри выберет самые оригинальные фотографии. Победители будут вознаграждены сертификатами на новые шины.

Призы:

1-е место — 20 000 рублей.

2-е место — 15 000 рублей.

3-е место — 10 000 рублей.

Акция продлится до 11 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.