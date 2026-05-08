В Подмосковье стартовала акция «Поклонимся» к Дню Победы

Патриотическая акция «Поклонимся», посвященная памяти героев Великой Отечественной войны, стартовала в Подмосковье в преддверии Дня Победы. В мероприятиях приняли участие сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники СОБР «Гюрза» во главе с командиром отряда полковником полиции Денисом Дудниковым возложили цветы к монументу «Скорбящая мать» в Солнечногорске. Офицеры почтили память солдат и офицеров, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.

В Шатуре сотрудники отдела вневедомственной охраны вместе с кадетами подшефного класса приняли участие в церемонии у памятника Герою Советского Союза Федору Тимофеевичу Жарову, чье имя носит образовательное учреждение. Росгвардейцы рассказали школьникам о боевом пути героя и значении Дня Победы.

«Сегодня наша цель — сохранить память и передать ее подрастающему поколению. Мы помним и гордимся подвигом наших дедов и прадедов и учим этому наших ребят», — отметил сотрудник вневедомственной охраны старший сержант полиции Илья Л.

Акция «Поклонимся» проходит во всех округах Московской области и направлена на сохранение исторической памяти и преемственности поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.