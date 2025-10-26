В Подмосковье стартовал XIII Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов

В Красногорске стартовал XIII Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов — ключевое событие для тех, кто уже сегодня формирует будущее детского отдыха в стране. Более 120 активистов из 30 регионов России приехали в Подмосковье, чтобы за три дня пройти интенсивную подготовку, обменяться практиками и определить вектор развития профессии на ближайший год. Проходит мероприятие при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Педагогическое направление — одно из самых многочисленных среди наших Студенческих Отрядов. В нем трудятся порядка 3600 человек. Только в этом году было трудоустроено более 3000 ребят — они работали более чем в 15 региональных лагерях и в федеральных детских центрах. Чтобы активисты организовывали летний детский отдых еще лучше, они регулярно повышают уровень своих навыков. Сегодняшний слет это подтверждает. На протяжении трех дней у ребят будет проходить комплексное обучение, направленное на развитие профессиональных и личностных качеств, необходимых современному вожатому», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Программа выстроена вокруг реальных задач, с которыми сталкиваются вожатые в лагерях: от управления разновозрастными коллективами до сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Когда ты стоишь перед отрядом из 20 детей — с разным настроением, разным бэкграундом, разными потребностями — понимаешь, насколько важно быть не просто организатором игр, а настоящим наставником. Я приехала на форум, чтобы глубже понять, как выстраивать такую среду, где каждый ребенок чувствует себя значимым. Хочу научиться грамотно управлять конфликтами, эффективно вести диалог с подростками и создавать такие смены, после которых дети уезжают не просто загорелыми, а с новыми смыслами, друзьями и верой в себя. Здесь я надеюсь найти не только знания, но и единомышленников — тех, кто, как и я, видит в профессии вожатого не просто подработку, а возможность менять мир через каждого ребенка», — поделилась впечатлениями Милана Линкер из Химок.

Участников ждут лекции и практические занятия от ведущих экспертов в области детского отдыха, психологии, инклюзивного образования и профилактики конфликтов.

Внимание будет уделено и ценностно-смысловому содержанию профессии — вожатому как наставнику, лидеру и гражданину. В формате командных нетворкингов активисты разберут кейсы из реальной лагерной практики, предложат решения и протестируют их в диалоге с коллегами.

Мастер-классы помогут отточить навыки анимации, организации мероприятий и работы с эмоциями детей и подростков.

Особый акцент сделан на проектной работе: по итогам трех дней участники в командах разработают авторские концепции мероприятий под общим девизом «Мероприятие для современного ребенка». Эти проекты должны учитывать интересы цифрового поколения, принципы инклюзии, возрастную специфику и воспитательный потенциал досуга. Каждая команда представит свою идею экспертному жюри, а лучшие решения могут быть рекомендованы к внедрению в лагерях Московской области и других регионов.

Завершит форум финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Свети, Вожатый!», где лучшие участники продемонстрируют свои знания, гибкость мышления и готовность к вызовам современной лагерной смены.

«Очень ценно и ответственно принимать в Московской области лучших вожатых со всей страны. Профессия вожатого — это не просто работа, а призвание и состояние души. Она помогает дарить детям тепло и улыбку, зажигать сердца, заниматься воспитанием и развитием подрастающего поколения. Уверен, что форум подарит участникам новые знания, вдохновение и знакомства, которые помогут в дальнейшем развитии сообщества вожатых России», — подчеркнул руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.