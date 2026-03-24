В Подмосковье стартовал шестой сезон премии «МЫВМЕСТЕ»

Шестой сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ стартовал в Подмосковье и по всей России. О начале приема заявок объявил сопредседатель оргкомитета, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Премия приурочена к Году единства народов России и Международному году добровольцев. По словам Сергея Кириенко, участие в проекте дает лидерам социальных инициатив возможности для развития и масштабирования практик, а также общественное признание на высоком уровне.

«Премия #МЫВМЕСТЕ – это общественное признание на самом высоком уровне. Участие открывает новые возможности для лидеров социальных инициатив, которые сохраняют историческую память, помогают ветеранам, семьям участников СВО и людям в трудной жизненной ситуации, решают социальные проблемы или заботятся об экологии в России и мире», — отметил Сергей Кириенко.

В национальной части предусмотрены четыре категории: личность, проекты и НКО, бизнес и территории. Заявки принимаются по 12 номинациям, среди которых «Герои нашего времени», «Устойчивое будущее», «Поколение добра», «Код милосердия» и «Страна возможностей». В международной части представлены две номинации — «Код милосердия» и «Устойчивое будущее». Подать заявку могут физические и юридические лица из России и других стран до 24 мая на официальном сайте премии.

В этом сезоне введена специальная номинация «Сила единства», посвященная Году единства народов России. Кроме того, при оценке заявок впервые применят искусственный интеллект как дополнительный инструмент для жюри.

Церемония награждения пройдет в декабре 2026 года в Москве в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Московская область участвует в премии с 2021 года. За это время от региона поступило более 4,5 тыс. заявок, 33 проекта вышли в финал, 14 стали призерами. Премия реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.