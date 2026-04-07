В Подмосковье стартовал сезон благоустройства 2026 года

Строительный сезон благоустройства 2026 года стартовал в Подмосковье, также началась подготовка парков к лету. О планах и первых объектах рассказал заместитель председателя правительства региона Михаил Хайкин, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

С 2019 года в регионе благоустроили 258 общественных пространств — скверы, площади, набережные и парки. По словам Михаила Хайкина, каждую территорию создают с учетом особенностей места и пожеланий жителей, а ключевая задача — наполнять пространства мероприятиями и развивать инфраструктуру.

«В Подмосковье проживает и отдыхает большое количество людей. Наша главная задача — наполнять территории мероприятиями, развивать инфраструктуру и привлекать бизнес, чтобы там было интересно и комфортно всем», — сказал Михаил Хайкин.

В 2025 году в области обновили 76 крупных территорий, включая 15 пешеходных зон, 16 скверов, 15 парков, 11 набережных и 10 лесопарков, а также обустроили 55 малых скверов по дотации. Среди реализованных проектов — мост и парк «Дружбы» в Люберцах, сквер у усадьбы Чернышевых в Лыткарино, Центральная площадь в Хотькове и сквер «60-лет Победы» в Егорьевске. В Балашихе продолжается развитие Вишняковского лесопарка.

В 2026 году планируется благоустроить 72 крупных объекта и 56 малых территорий. Первые открытия намечены на май — Летний парк в Люберцах, проспект Победы в Ступине, сквер «Блюдечко» в Коломне и набережная у Стахановского озера в Электрогорске. Продолжаются работы и на мемориальном комплексе «Лобненский рубеж обороны Москвы».

Кроме того, в регионе модернизируют 78 детских площадок и заменят оборудование на 358 существующих. Сейчас в Подмосковье действует 219 парков. В 2025 году их посетили более 93 млн человек, в 2026 году ожидается до 105 млн посещений, с начала года зафиксировано свыше 30 млн визитов.

Подготовка парков к летнему сезону началась в марте. До 12 апреля проводят санитарную обрезку деревьев, ремонтируют малые архитектурные формы и детские площадки, обновляют навигацию. До 20 апреля высаживают цветы и кустарники, приводят в порядок кафе и хозяйственные помещения. Контроль качества ведется с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.