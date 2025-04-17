В Подмосковье стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

В Московской области стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Торжественное открытие состоялось в среду в Ледовом Дворце им. Боброва в Ступино, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Минимум «мишуры», максимум информативности — именно по такому принципу была построена программа на стартовой площадке регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Более 30 работодателей, сотни вакансий в самых разных сферах: высокоточные приборы, комплектующие для авиации, упаковка для различных товаров, пассажироперевозки, сельское хозяйство, услуги, производство продуктов питания для людей и кормов для животных, банковская сфера, силовые структуры. Мероприятие было организовано кадровым центром Подмосковья при поддержке администрации округа Ступино.

«Такие мероприятия — не просто возможность встретиться с работодателями, записаться на собеседование и прийти трудоустроиться. За счет того, что мы широко освещаем наши мероприятия, повышается притягательность предприятий региона для соискателей. И по итогам прошлого года те предприятия, которые активно выезжали с нами в течение года, смогли привлечь себе в команду более 2000 молодых специалистов», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Безработица в Московской области достигла рекордно низких значений. В настоящее время количество официально зарегистрированных безработных — около 5 300 человек, в то время как потребность в работниках на предприятиях превышает 70 000. В таких условиях организации начинают соревноваться за потенциальных работников и предлагают хорошие условия. Сегодня особенно остро стоят вопросы эффективной профориентации и корректировки набора по определенным специальностям.

«Сейчас одна из задач — связать предприятия, их потребность с теми обучающими колледжами, ВУЗами, которые бы готовили специально под эти предприятия. Чтобы у нас не было людей, которые ушли „в никуда“, потому что их специальности не будут востребованы», — сказала замминистра соцразвития Московской области Лариса Туманова.

В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения об индивидуальном взаимодействии между Кадровым центром Подмосковья и Ассоциацией ветеранов СВО.

«В настоящее время в нашей организации состоит около 500 участников специальной военной операции. Это те ребята, которые вернулись, которые адаптируются к мирной жизни, те, кто готов сейчас приступить к обучению, переобучению и, конечно, трудоустройству. Чтобы это происходило эффективнее, сегодня мы и подписываем это соглашение», — пояснила исполнительный директор ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова.

Для посетителей ярмарки также состоялся тренинг от профессионального коуча Романа Ярцева «Самопрезентация. Ключ возможностей современного мира».

Всего ярмарку в Ступино посетили более 250 человек, 143 из них получили приглашение от работодателей на прохождение собеседования.

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Подмосковье проходит с 16 по 19 апреля в 7 городских округах и на онлайн-площадке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.