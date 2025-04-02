В Подмосковье стартовал региональный чемпионат по профмастерству среди инвалидов

В Московской области начался региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В этом году в соревнованиях принимают участие 987 конкурсантов, среди которых 10 участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Чемпионат проходит по 69 компетенциям в трех категориях: «школьники», «студенты» и «специалисты». В этом году в программу вошли новые направления — «Техник-протезист», «Специалист по типовым решениям 1С» и «Художник по гриму».

«Впервые в региональном чемпионате примут участие специалисты, получившие инвалидность при исполнении обязанностей в ходе проведения специальной военной операции. Уверена, что участие в чемпионате принесет вам не только полезный опыт, но и новые знакомства. Желаю вам успехов!» — сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Помимо конкурсных испытаний, для участников подготовлена деловая, культурная и спортивная программы. Также конкурсанты смогут посетить профориентационные мероприятия, мастер-классы, ярмарку вакансий и фестиваль возможностей.

Чемпионат продлится до 11 апреля, а победители получат шанс представить Подмосковье на национальном этапе соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.