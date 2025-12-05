В Подмосковье стартовал проект «Добрые уроки» для школьников 5 декабря

В Подмосковье 5 декабря запустили проект «Добрые уроки» для школьников, направленный на знакомство подростков с волонтерством через личные истории амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья» и «Движения Первых». Проект проходит при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

В День добровольца, 5 декабря, в Московской области стартовал просветительский проект «Добрые уроки». Его инициировали движения «Волонтеры Подмосковья» и «Движение Первых» в рамках федеральной программы «Классные встречи». Проект реализуется при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области и направлен на популяризацию волонтерства среди подростков.

Амбассадоры движения «Волонтеры Подмосковья», прошедшие специальный конкурс, проводят занятия в школах региона. Каждый из них подготовил авторский просветительский модуль, который будет внедрен в образовательных учреждениях. В первый день проекта уроки прошли в 50 муниципалитетах, а до конца февраля встречи состоятся во всех школах 56 муниципальных образований.

Занятия рассчитаны на учеников 8-х и 10-х классов. В ходе уроков амбассадоры делятся личным опытом участия в волонтерских и патриотических акциях, рассказывают о значимых событиях и отвечают на вопросы школьников. Особое внимание уделяется персонализированному подходу: каждый урок строится вокруг истории самого волонтера.

В этот же день по всему Подмосковью прошли мероприятия, посвященные Дню добровольца, включая гуманитарные акции, экологические субботники, творческие мастер-классы и церемонии награждения активных добровольцев. Активисты также приняли участие в онлайн-флешмобе #5летМыВместе, рассказывая о своем волонтерском опыте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.