В Подмосковье стартовал прием заявок в рейтинг «зеленых школ» России

Начался прием заявок в рейтинг «зеленых школ» России, который составляет природоохранное движение ЭКА. Подать заявку может любая школа или колледж, где развиваются экологические практики: раздельный сбор отходов, проекты по энергосбережению, экоуроки, экоакции, экскурсии и другие мероприятия экологической направленности. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Практика показывает, что российское экологическое движение молодеет. Это очень радует, поскольку молодые люди наиболее восприимчивы к проблемам экологии, они креативны, деятельны и генерируют массу природоохранных инициатив. Надеюсь, что подмосковные школы займут достойное место в новом рейтинге», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как отмечают организаторы проекта, цель рейтинга — не только определить школы и колледжи, внедряющие наибольшее количество «зеленых» практик, но и на распространение опыта, способного вдохновить педагогов и учащихся на совместные усилия в области экологического образа жизни.

Прием заявок продлится до 31 октября 2025 года. Для регистрации необходимо заполнить онлайн-анкету на платформе ecoclass.me и предоставить подтверждающие материалы о деятельности учреждения.

Подведение итогов рейтинга запланировано на 25 декабря 2025 года. Более подробная информация о проекте и условиях участия доступны на сайте зеленыешколы.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.