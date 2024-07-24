В Подмосковье стартовал прием заявок на отсрочку призыва сотрудников ИТ-компаний

С 24 июля на едином портале госуслуг работодателям необходимо будет подготовить и подтвердить данные сотрудников, после чего отправить списки в Минцифры до 11 августа. Компания имеет право самостоятельно включить своих сотрудников в списки на отсрочку, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы попасть в списки, необходимо соответствовать следующим критериям: иметь российское гражданство, возраст — от 18 до 30 лет. Специалист должен работать по трудовому договору в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва, а также иметь высшее образование по специальности из перечня. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года.

Если специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы, требование к периоду работы в аккредитованной ИТ-компании не предъявляется. Чтобы подтвердить право на отсрочку, нужно будет посетить в военкомат, взяв с собой необходимые документы. Дата и время явки будут указаны в повестке.

Заполнить онлайн-заявление и подать списки на отсрочку от осеннего призыва можно по 6 августа на едином портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.