В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс «Студенческий стартап»

В Подмосковье открыт прием заявок на седьмую очередь конкурса «Студенческий стартап», который продлится до 18 марта. Победители получат гранты по 1 млн рублей на развитие технологических проектов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2026 году 2 250 студентов смогут получить гранты по 1 млн рублей для реализации собственных технологических стартапов. К участию приглашаются студенты российских вузов, включая иностранных студентов, а также ординаторы и аспиранты научных организаций.

Проекты принимаются по семи направлениям: цифровые технологии, медицина и здоровье, новые материалы и химические технологии, новые приборы и производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Подать заявку и ознакомиться с подробной информацией о конкурсе можно на официальном сайте мероприятия. Организатором выступает Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Технологии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.