В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс проектов «Бюджет для граждан»

В Подмосковье начался прием заявок на участие в конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан. Побороться за победу могут как физические, так и юридические лица. Нужно в доступной форме рассказать о государственных и муниципальных финансах, лучших способах представления информации о бюджете, поделиться практиками проведения просветительских мероприятий по бюджетной тематике. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики региона.

Министерство экономики и финансов Московской области объявляет о проведении ежегодного конкурса проектов «Бюджет для граждан». Он проводится по 18 номинациям, каждая из которых имеет свою задачу и рассчитана на определенную возрастную категорию:

для физических лиц младше 15 лет:

«Бюджет для граждан в современных формах искусства»;

«Лучший видеоролик о бюджете»;

«Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров»

«Лучшая настольная игра о бюджете для граждан».

для юридических лиц старше 15 лет:

«Бюджет для граждан в современных формах искусства»;

«Лучший видеоролик о бюджете»;

«Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров»;

«Бюджет науки для граждан»;

«Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;

«Бюджет для граждан в 2030 году»;

«Лучшая настольная игра о бюджете для граждан»

для юридических лиц:

«Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан»;

«Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан»;

«Бюджет науки для граждан»;

«Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике»;

«Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;

«Бюджет для граждан в 2030 году»;

«Бюджет для граждан от СМИ»

Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект в выбранной номинации, а также отдельно описать предложения по его реализации и практическому применению. Физическое или юридическое лицо имеет право подать заявку не более чем в двух номинациях. В конкурсе могут принимать участие только авторские работы, запрещается присвоение чужих работ, изменение или копирование их частей.

Представить конкурсные проекты в министерство экономики и финансов Московской области необходимо до 3 июня 2024 года. В течение двух рабочих дней со дня окончания приема заявок организаторами будет определено их соответствие установленным критериям.

Претенденты получат возможность исправить и, по желанию, направить доработанные с учетом замечаний проекты не позднее 13 июня 2024 года.

Конкурсная комиссия рассмотрит работы и определит победителей. Критериями оценки станут: перспективность внедрения в практику, реалистичность выбранной тематики и оригинальность идеи. Победят работы, которые суммарно наберут больше баллов по каждому критерию оценки в разрезе номинаций.

Итоги конкурса и имена победителей будут объявлены до 5 июля 2024 года на сайте министерства экономики и финансов Московской области и на портале «Открытый бюджет Московской области». Призеры будут награждены почетными грамотами и памятными подарками.

Проекты — победители примут участие во всероссийском конкурсе по представлению бюджета для граждан, который будет проходить в Финансовом университете при правительстве РФ.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на портале «Открытый бюджет Московской области».

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.