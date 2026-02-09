В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс экологических гербов

Министерство экологии и природопользования Московской области объявило о начале приема заявок на Всероссийский конкурс «Экологический герб: знать, чтобы сохранить». Конкурс проводится при поддержке фонда имени В.И. Вернадского и направлен на развитие экологической культуры, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье стартовал очередной этап Всероссийского конкурса «Экологический герб: знать, чтобы сохранить». Его цель — привлечь внимание к природному разнообразию регионов и сформировать ответственное отношение к окружающей среде. Участникам предлагается создать экологические гербы своего региона, города или поселка, отражающие уникальные природные объекты, редкие виды и эндемики.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что символика играет важную роль в развитии гражданских инициатив. Он подчеркнул, что подмосковная природа может стать вдохновением для создания гербов, которые украсят одежду волонтеров и сувенирную продукцию.

За два года проведения конкурса поступило более 3000 заявок из 80 регионов России, определен 31 победитель. В этом году конкурс проходит в двух номинациях: «экологический герб субъекта Российской Федерации» и «экологический герб населенного пункта Российской Федерации». Участники делятся на три возрастные группы: младшая (7–12 лет), средняя (13–18 лет) и старшая (от 18 лет). Прием заявок открыт до 15 апреля. Подробности доступны на сайте.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.