В Подмосковье стартовал прием заявок на фестиваль природы «Первозданная Россия»

В Подмосковье начался прием заявок на участие в XIII Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия», который пройдет с 6 февраля по 5 марта 2026 года в Центральном выставочном зале «Манеж», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Фестиваль «Первозданная Россия» считается крупнейшей в Европе выставкой фотографий дикой природы. Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации, Минприроды России и Президентского фонда природы.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что в регионе работают талантливые фотографы дикой природы, чьи работы украшают Красную книгу области. Он выразил уверенность, что они смогут достойно представить Подмосковье на фестивале.

В 2026 году основное внимание фестиваля будет уделено заповедным территориям России, вопросам сохранения дикой природы, принципам экотуризма и правилам посещения особо охраняемых природных территорий. В рамках деловой программы планируется организовать диалог между экоактивистами, представителями ООПТ, Минприроды России и природоохранными НКО.

Для участия в фестивале необходимо отправить заявку на электронную почту: fotocultfest@yandex.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.