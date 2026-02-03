В Подмосковье стартовал прием заявок на чемпионат отечественных ИТ-решений

Жители Подмосковья в возрасте от 14 до 35 лет могут принять участие в чемпионате «Кубок пользователей 2026», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чемпионат «Кубок пользователей 2026» приглашает молодежь Подмосковья повысить цифровую грамотность и познакомиться с отечественными ИТ-решениями. Участники освоят современные цифровые инструменты, включая анализ больших данных без программирования, генерацию изображений и работу с текстами в нейросетях, создание проектов в виртуальной реальности, работу с цифровой графикой и визуализацию идей на онлайн-доске.

Соревнование пройдет в два этапа. На отборочном этапе предусмотрено онлайн-обучение: вебинары, лекции и материалы по использованию отечественного программного обеспечения. После обучения участники протестируют полученные знания. В очном финале команды будут решать кейсы по применению ИТ-решений на предприятии. Победителей определят в командном и индивидуальном зачетах по каждой номинации.

Регистрация и обучение доступны до 28 февраля. Подробности и подача заявок — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.