В Подмосковье стартовал прием заявок на Арктический хакатон для школьников

Школьники Подмосковья в возрасте от 11 до 18 лет могут принять участие в онлайн-хакатоне, посвященном разработке инженерных и цифровых решений для северных территорий, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам Арктического хакатона предлагается выбрать один из четырех тематических треков и представить проект, направленный на решение актуальных задач северных регионов.

В треке «Огонь» школьники разрабатывают методы выявления незаконного и неучтенного потребления электроэнергии в северных условиях. В треке «Вода» требуется предложить решения для предотвращения образования сосулек и наледи на крышах зданий. Трек «Воздух» посвящен созданию системы, обеспечивающей стабильную работу дронов при экстремально низких температурах. В треке «Земля» участники разрабатывают виртуальный музей морского мусора для национального парка «Онежское Поморье».

Для участия необходимо сформировать команду из 3–5 человек. Регистрация на инженерно-технологический конкурс открыта до 12 марта по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.