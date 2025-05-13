В Подмосковье стартовал отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»

Как пояснили в ведомстве, масштабные состязания продлятся до 30 мая на 9 площадках профессиональных образовательных организаций Подмосковья. В них примут участие свыше 400 конкурсантов из 28 субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Участники продемонстрируют свое мастерство в 25 различных компетенциях, среди которых: «Адаптивная физическая культура», «Жестовое искусство», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Массажист», «Мастер по приготовлению пиццы», «Психология», «Социальная работа» и другие.

Победители отборочного этапа получат возможность представить свои регионы на Финале Национального чемпионата в Москве в октябре, где будут определены абсолютные чемпионы. Это не просто шанс показать свои профессиональные навыки — это уникальная возможность получить поддержку и стимул для дальнейшего карьерного роста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.