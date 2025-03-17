В Подмосковье стартовал отбор работ для ярмарки экологических проектов

Минэкологии Московской области объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе проектов, победители которого представят свои работы на ярмарке экологических проектов. Московская область ждет новаторов, энтузиастов и всех, кто неравнодушен к природе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ярмарка экологических проектов — это конкурс идей, отбор лучших проектов и их презентация, одним словом, комплекс мероприятий, позволяющий объединить общество и власть для поиска новых экологических решений, формирования экологической культуры и улучшения окружающей среды, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Мы рассчитываем, что ярмарка станет эффективной площадкой для обмена опытом и разработки конкретных шагов по сохранению природы нашего региона. Приглашаем к участию всех неравнодушных к будущему Подмосковья!»

Конкурс стартовал 14 марта, заявки принимаются до 20 апреля 2025 года на официальном сайте мероприятия. Участие в конкурсе бесплатное и подходит для всех возрастов. По всем дополнительным вопросам обращайтесь по электронной почте: yarmarkapro.mo@mail.ru.

Участникам предлагается проявить себя в пяти интересных номинациях:

«Будущее экологии Московской области»: проекты детей и подростков до 18 лет, направленные на улучшение экологической ситуации.

«Эко-просвещение и волонтерство в Московской области»: проекты, поддерживающие общественные инициативы и повышающие уровень экологической культуры.

«Цифровая трансформация в экологии»: цифровые решения, системы с искусственным интеллектом и инновационные технологии для решения экологических задач, повышения эффективности бизнес-процессов и роста инвестиционной привлекательности.

«Экотуризм»: новые туристические предложения, маршруты и идеи, направленные на сохранение природы, развитие осознанного потребления, устойчивого туризма, эко-троп и посещение особо охраняемых природных территорий.

«Здоровая среда»: проекты, направленные на улучшение состояния воды, воздуха и почвы.

Экспертное жюри выберет лучшие проекты на заседании в конце мая 2025 года. Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоятся в июне 2025 года на заключительном этапе — ярмарке экологических проектов Московской области.

Ярмарка экологических проектов — это не просто соревнование идей, это катализатор позитивных изменений, объединяющий усилия научной среды, бизнес — сообщества, талантливых студентов и школьников, а также экоактивистов. Цель одна — улучшение состояния окружающей среды и развитие культуры бережного природопользования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.