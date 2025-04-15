В Подмосковье стартовал очный этап областного конкурса «Воспитатель года-2025»

В Московской области проходит очный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья». Мероприятие проводится с 2009 года и объединяет лучших педагогов дошкольного образования, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В этом году в конкурсе принимают участие 51 педагог, среди которых 38 воспитателей, 7 музыкальных руководителей, 5 инструкторов по физической культуре и 1 педагог-дефектолог.

Соревнование включает два этапа. Заочный этап прошел с 7 по 11 апреля, а очный стартовал 14 апреля и продлится до 24 апреля. В рамках конкурса участники продемонстрируют профессиональное мастерство, практические навыки и творческие методики работы с детьми.

По результатам испытаний будут определены пять лауреатов, которые встретятся с министром образования Московской области. Встреча запланирована на сентябрь.

Победитель получит денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей, лауреаты — по 100 тыс. рублей каждый.

Кроме того, победитель регионального этапа представит Московскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.