В Подмосковье стартовал очередной этап эколого-просветительского проекта

В Московской области начался новый этап федерального эколого-просветительского проекта «Разделяй и умножай». В нынешнем году проекту исполнилось пять лет, он проводится по инициативе Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, поддержку ему оказывает Минэкологии региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект представляет собой систему просветительских и практических занятий с учащимися и воспитанниками образовательных организаций по формированию устойчивого навыка раздельного сбора отходов.

«Разделяй и умножай» — один из самых масштабных проектов России по экологическому просвещению. В нем участвуют молодые люди из шести регионов, и Подмосковье традиционно находится в числе лидеров. Только в прошлом году участники проекта собрали и отправили на переработку 220 тонн макулатуры и 6 тонн пластиковых крышек. Важно отметить и благотворительную составляющую проекта: дети собирают также ненужную текстильную продукцию, отбирают вещи, пригодные для дальнейшего использования, и отправляют их нуждающимся.

Как сообщили организаторы, первые мероприятия проекта «Разделяй и умножай» уже прошли в Раменском городском округе, где школьники и педагоги собрали и отправили на переработку свыше 600 кг пластиковых крышек.

Более подробно ознакомиться с информацией по проекту можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.