В Подмосковье стартовал новый цифровой урок по анализу данных для школьников

В школах Подмосковья начался новый урок «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому», в рамках которого ученики познакомятся с работой рекомендательных систем и смогут пройти интерактивный тренажер, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ученики с 1 по 11 класс смогут узнать, как работают рекомендательные системы, лежащие в основе современных цифровых платформ. В ходе урока школьники пройдут интерактивный тренажер и попробуют себя в ролях дата-инженеров, аналитиков и бэкенд-разработчиков.

В комплект материалов входят видеоролик, методические рекомендации для учителей и тренажер, состоящий из пяти игр, каждая из которых знакомит с одной из ключевых ИТ-специальностей.

Особенностью урока стала благотворительная инициатива: за успешное выполнение заданий участники получают виртуальные баллы, которые по окончании занятий могут распределить между несколькими фондами. Организаторы конвертируют баллы в реальные деньги и направят их в качестве пожертвований.

Урок можно пройти в школе или дома — тренажер доступен онлайн до 8 марта на платформе «Урока цифры». По итогам прохождения участники получат сертификаты.

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.