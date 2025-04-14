В Подмосковье стартовал новый сезон Всероссийского проекта «Флагманы образования»

Стартовал новый сезон Всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы « Россия — страна возможностей ». Педагоги, управленцы и студенты из Московской области ежегодно становятся участниками проекта, находят наставников, развивают профессиональные навыки и получают возможности для карьерного роста. В этом году проект расширил форматы участия, запустил новые цифровые сервисы и стал заметно масштабнее. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«Флагманы образования» — всероссийский проект для тех, кто строит карьеру в сфере образования. Педагоги и управленцы получают новые навыки и возможности для профессионального роста, а студенты пробуют себя в профессии. Победители занимают руководящие должности, входят в кадровый резерв и получают персональные рекомендации по развитию. Регистрация уже открыта на сайте.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

«В конкурсе «Флагманы образования» за шесть лет приняли участие почти 300 тысяч педагогов, управленцев и студентов. Это сообщество людей, которые не просто учат, но и меняют образование, формируют новые подходы и открывают перспективы для тысяч учеников. В этом году мы открываем новые конкурсные треки: «Медиа», «Государство», «Культура», «Наставничество». Они помогут участникам не только развивать свои компетенции, но и находить точки пересечения образования, современных технологий и культуры. «Флагманы образования» — это не просто конкурс, а экосистема возможностей, в которой каждый может найти свою роль в создании будущего», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

От Московской области на участие в прошлом сезоне конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подали заявки 1851 участник. Из них 41% педагогов, 46% студентов и 13% управленцев.

За все время проведения проекта «Флагманы образования» более 26 000 человек получили индивидуальные рекомендации по профессиональному развитию, 136 участников включены в региональные кадровые резервы, а 45 победителей конкурса заняли управленческие должности.

«Благодаря проекту в кадровый резерв Минпросвещения уже вошли 122 участника. Это значит, что система образования России получает мотивированных, энергичных и подготовленных специалистов, готовых брать на себя ответственность и внедрять новые подходы. Мы рассчитываем, что новый сезон «Флагманов образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» позволит нам открыть еще больше талантливых педагогов, управленцев и студентов, которые станут опорой для развития образования в стране», — отметила директор департамента кадровой политики Минпросвещения России Ирина Кокоева.

В 2025 году проект «Флагманы образования» расширяет направления участия. Открыты четыре новых трека: «Медиа», «Государство», «Культура» и «Наставничество».

«Медиа» — для тех, кто работает с образовательным контентом и технологиями.

«Государство» — для участников, вовлеченных в развитие образовательной политики.

«Культура» — для тех, кто вдохновляет учиться через искусство, традиции и российские ценности.

«Наставничество» — для опытных профессионалов и тех, кто ищет поддержку на старте.

«Проект «Флагманы образования» — настоящий пример того, как система поддержки талантов работает на практике. Только за последний год 11 региональных и муниципальных команд прошли программу профессионального развития, 400 студентов получили возможность стажировок, а 78% участников «Педагогической пробы» выразили желание работать в образовательных учреждениях. Это показывает, что проект не только выявляет лидеров, но и помогает им найти свое место в профессии», — отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов.

В пятом сезоне продолжит развиваться сообщество «Созвездие Флагманов образования» — открыт новый конкурсный отбор для тех, кто готов войти в число ведущих экспертов сферыобразования. Эксперты проекта участвуют в ключевых событиях — от международных форумов до профильных сессий и образовательных интенсивов, представляют проект на внешних площадках и становятся наставниками для участников платформы «Россия — страна возможностей».

Расширение проектных направлений в 2025 году отражает стремление «Флагманов образования» отвечать на запрос времени — помогать педагогам становиться не только профессионалами своего дела, но и носителями ценностей, способными формировать осознанную гражданскую позицию у подрастающего поколения.

В 2025 году «Флагманы образования» не только расширяют направления участия, но и запускают новые сервисы для профессионального развития. Сервис «Оценка компетенций» поможет участникам понять свои сильные стороны. «Библиотека контента» — это подборка лекций, методических материалов и кейсов от экспертов. А «Каталог возможностей» соберет актуальные предложения от партнеров: гранты, стажировки, конкурсы и программы обучения.

В рамках открытия представили «Флагманские мастерские» – новый формат, где участники обсуждают важные темы вместе с экспертами. Каждая мастерская посвящена отдельному направлению: взаимодействию школы и семьи, воспитанию, управлению, проектной деятельности, работе с медиа и технологиями. Общение проходит в чатах, которые модерируют эксперты «Созвездия Флагманов образования». Там участники обмениваются опытом, получают практические советы и пробуют новые образовательные подходы. Наставники мастерской — педагоги-практики, активно работающие с цифровыми форматами и образовательными медиа.

Обновленная концепцию проекта «Флагманы образования»президентской платформы «Россия — страна возможностей»была представлена на площадке Национального центра «Россия» в рамках презентации нового нацпроекта «Молодежь и дети».

Организатором события выступили: Росмолодежь совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России, Госкорпорация «Роскосмос», Российское общество «Знание», АНО «Национальные приоритеты России», президентская платформа «Россия — страна возможностей», Движение Первых, Национальный центр «Россия», Добро.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос – как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», – сказал Воробьев.