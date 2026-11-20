В Подмосковье стартовал новый сезон акции «V Единстве Za Победу»
С 17 ноября по 25 декабря 2026 года в Московской области проводится второй этап региональной экологической акции «V Единстве Zа Победу», сообщает пресс-служба организаторов.
Данный этап объединяет сразу две важные цели: сокращение текстильных отходов и поддержку военнослужащих региона, а также жителей новых регионов.
Все желающие могут сдать одежду в любом виде и состоянии, обувь и сумки, мягкие игрушки, постельное белье, занавески и другой домашний текстиль.
Не принимаются: перьевые и пуховые подушки и одеяла, пружинные матрасы.
Перед сдачей вещей жителям рекомендуется постирать, полностью высушить и упаковать в пакет.
Собранные изделия будут отсортированы и направлены на повторное использование или переработку в зависимости от их состояния.
Акция проводится платформой #ЭкоЛогичноеПодмосковье совместно с Общественной палатой Московской области при поддержке Правительства Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область продолжает восстановление объектов в новых регионах страны.
«Это продолжение большой федеральной программы. Московская область участвует во всем, что касается жизни людей на новых территориях. Где-то это объекты, связанные с тепло-, энерго- и водоснабжением — в частности, в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Мы также восстанавливаем социальные объекты, многоквартирные дома и все, что связано с транспортом и дорогами», — заявил Андрей Воробьев.