С 17 ноября по 25 декабря 2026 года в Московской области проводится второй этап региональной экологической акции «V Единстве Zа Победу», сообщает пресс-служба организаторов.

Данный этап объединяет сразу две важные цели: сокращение текстильных отходов и поддержку военнослужащих региона, а также жителей новых регионов.

Все желающие могут сдать одежду в любом виде и состоянии, обувь и сумки, мягкие игрушки, постельное белье, занавески и другой домашний текстиль.

Не принимаются: перьевые и пуховые подушки и одеяла, пружинные матрасы.

Перед сдачей вещей жителям рекомендуется постирать, полностью высушить и упаковать в пакет.

Собранные изделия будут отсортированы и направлены на повторное использование или переработку в зависимости от их состояния.

Акция проводится платформой #ЭкоЛогичноеПодмосковье совместно с Общественной палатой Московской области при поддержке Правительства Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область продолжает восстановление объектов в новых регионах страны.

«Это продолжение большой федеральной программы. Московская область участвует во всем, что касается жизни людей на новых территориях. Где-то это объекты, связанные с тепло-, энерго- и водоснабжением — в частности, в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Мы также восстанавливаем социальные объекты, многоквартирные дома и все, что связано с транспортом и дорогами», — заявил Андрей Воробьев.