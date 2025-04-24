В Подмосковье стартовал набор на программу «Лето возможностей: твой старт в карьере!»

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» объявляет старт набора на летнюю стажерскую программу «Лето возможностей: твой старт в карьере!». Стажировка пройдет с 1 июля по 31 августа 2025 года в Москве и Московской области. Участие в ней смогут принять студенты 3-4 курсов и недавние выпускники, готовые сделать первый шаг в построении своей профессиональной траектории. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Стажировка предоставит уникальную возможность для молодых специалистов работать над крупнейшими социально значимыми проектами страны, получить наставничество от экспертов и реализовать собственные идеи на практике. В 2024 году пилотная волна программы собрала более 1 000 заявок от заинтересованных кандидатов через каталог вакансий «Профразвитие» и HeadHunter.

«Стажировка в президентской платформе «Россия — страна возможностей» — это шанс работать над проектами, которые меняют жизнь людей. Когда в прошломгоду мы запустили пилотную стажировку, это был внутренний эксперимент — нам хотелось понять, какой есть интерес среди молодых специалистов к нашим проектам, насколько мы, как организация, готовы делиться знаниями и включать стажеров в реальные процессы. Результаты превзошли ожидания. Мы получили больше тысячи откликов, провели более 300 видеоинтервью, ассесмент-центр, а затем выбрали шестерых финалистов. Четверо из них остались с нами — они быстро адаптировались, показали инициативу и настоящую вовлеченность. Благодаря наставникам и включенности подразделений стажировка стала полноценным стартом карьеры для ребят. Мы гордимся, что наши выпускники продолжают этот путь вместе с нами, усиливая команду и развивая инициативы президентской платформы», — отметила директор по персоналу президентской платформы «Россия — страна возможностей» Александра Фролова.

Программа позволила участникам получить первый серьезный опыт в сфере управления проектов, коммуникаций, образования и цифровых решений, а также стать частью большой семьи «Россия — страна возможностей». Среди них — Арина Балакина, ассистент в департаменте сопровождения образовательных мероприятий в мастерской управления «Сенеж», и Дарья Исаева, специалист в отделе по молодежным программам в Мастерской управления «Сенеж».

«Когда я только увидела вакансию в каталоге проекта «Профразвитие» и подала заявку, то переживала, что не пройду все этапы и сомневалась в своих силах. Однако, когда я уже пришла на стажировку, мне казалось, что я попала в другой мир — мир, где у каждого проекта есть смысл, а у каждой задачи — значение. За два месяца я не только научилась работать в команде, но и поняла, что хочу остаться здесь надолго. Сейчас я уже младший специалист и продолжаю развиваться внутри организации», — поделилась победительница пилотного выпуска Арина Балакина.

В этом году такой шанс получат 16 мотивированных участников. По итогам программы у них появится возможность работать в ключевых подразделениях президентской платформы, включая молодежные программы, отдел методологии и проектирование образовательной деятельности, проект «Женщина-лидер», проект «ТопБЛОГ» и в других.

Стажировки можно пройти в очном формате в офисе в Москве и на территории мастерской управления «Сенеж», программы будут длиться до двух месяцев. Каждому стажеру будет назначен наставник из числа сотрудников организации, который поможет адаптироваться и раскрыть потенциал. Участники смогут выбрать одно из пяти направлений в зависимости от своих интересов и компетенций:

PR, SMM, связи с общественностью, медиа-продвижение предполагает работу, связанную с продвижением проектов платформы, помощь в создании медиаконтента, взаимодействие со СМИ, подготовка текстов для пресс-релизов, лонгридов и анонсов. Это отличная возможность развить навыки креативного письма, медиапланирования и управления коммуникациями в крупных федеральных инициативах.

Маркетинговые стратегии и анализ данных подойдет тем, кто хочет погрузиться в аналитику, изучение пользовательского поведения и работу с метриками эффективности. Участники будут вовлечены в разработку маркетинговых стратегий, изучение целевых аудиторий и формирование решений на основе данных.

Организация мероприятий и образовательных проектов идеально для тех, кто хочет попробовать себя в ивент-менеджменте и образовательном проектировании. Участники будут вовлечены в подготовку форумов, конкурсов, сессий и вебинаров, а также в методическую часть образовательных программ платформы.

Госдизайн уникальное направление, сочетающее креатив и социальную значимость. Стажеры будут помогать в визуальном оформлении продуктов платформы: интерфейсов, презентаций, брендированной продукции, а также участвовать в разработке макетов.

Поддержка цифровой платформы для тех, кто интересуется IT, разработкой и цифровыми продуктами. Стажеры подключатся к работе над цифровой платформой «Россия — страна возможностей», включая обновления функциональности, пользовательское тестирование и техническую поддержку.

Чтобы стать участником программы «Лето возможностей», нужно пройти четыре этапа отбора. Первый шаг — подать заявку в каталоге вакансий проекта «Профразвитие» до 19 мая 2025 года, рассказав о своих навыках, опыте и карьерных целях. Далее кандидатов ждет онлайн-тестирование, которое поможет оценить уровень гибких навыков и профильных знаний. Тех, кто успешно пройдет тест, пригласят на этап ассесмент-центра, где кандидатам предстоит работать в команде над практическими кейсами. Финальный этап — индивидуальные собеседования с руководителями направлений, по итогам которых будет сформирован финальный список стажеров.

Первая часть стажировок уже опубликована, каталог продолжит пополняться до конца месяца. Заявки можно подать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.