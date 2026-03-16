В Подмосковье стартовал мартовский прием показаний счетчиков

Мартовский период приема показаний приборов учета воды, тепла и электроэнергии начался в Подмосковье. Передать данные можно онлайн, по телефону или в офисах расчетного центра, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты единого расчетного центра Московской области напомнили жителям о начале мартовского приема показаний приборов учета. Передать данные можно в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф и через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Во вкладке «Счетчики» на сайте доступна передача показаний, просмотр расхода за предыдущие периоды и информация о датах поверки приборов учета.

Также воспользоваться можно альтернативными способами. Через чат-бот на сайте необходимо нажать на оранжевый значок в правом нижнем углу главной страницы, ввести запрос «Передать показания», указать номер лицевого счета и данные счетчиков.

Кроме того, работает голосовой помощник по номеру +7 (499) 444-01-00. После ответа «Показания» на вопрос системы нужно продиктовать номер лицевого счета и передать данные, следуя инструкциям. При подтверждении номера телефона при следующих звонках лицевой счет называть не потребуется. Передать показания можно и через терминалы в офисах расчетного центра, адреса и график работы размещены на сайте МосОблЕИРЦ.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.