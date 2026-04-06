В Подмосковье стартовал конкурс «Воспитатель года»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года Подмосковья» открылся 6 апреля в Государственном гуманитарно-технологическом университете. В нем участвуют 52 педагога дошкольного образования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В конкурсе принимают участие воспитатели, музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре. Всего за победу борются 52 специалиста из разных муниципалитетов региона.

Участникам предстоит пройти несколько профессиональных испытаний. Они представят визитную карточку «Я — педагог», покажут опыт работы в формате «Моя педагогическая находка», проведут мастер-класс «Мастерская педагога», организуют занятие с детьми, просветительскую встречу с родителями и профессиональный разговор.

Региональный этап продлится до 17 апреля. Победитель получит 500 тыс. рублей и право представить Московскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

В ведомстве напомнили, что 2026 год министерство просвещения Российской Федерации объявило Годом дошкольного образования в системе образования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.