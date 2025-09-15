Начался прием работ на Третий Всероссийский конкурс Росводресурсов «Водные достояния России (осень) — 2025». На конкурс принимаются фотографии любых водных объектов, кроме морей и соленых водоемов. Все снимки должны быть сделаны осенью на территории России, без помощи искусственного интеллекта и без чрезмерного использования программ-фоторедакторов. Также на момент подачи заявки на конкурс участники должны быть старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Этот конкурс — еще один повод обратить внимание на состояние наших водоемов, подчеркнуть их красоту и уязвимость, необходимость заботы и охраны, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Подмосковье — это водный край, здесь живут люди, умеющие ценить и передавать красоту наших рек и озер, поэтому мы будем рады видеть подмосковных фотолюбителей и профессиональных фотографов в числе участников конкурса».

На выбор конкурсантам доступны две номинации: «Водные объекты в инфраструктуре» и «Водные объекты в природе». К конкурсным фотографиям также необходимо добавить небольшое описание, например, где и когда был сделан снимок.

Для участия необходимо внимательно ознакомиться с положением о конкурсе по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/IBKoMQ-03XuDjA и направить на почту konkurs@favr.ru ссылку на файлообменник Яндекс.Диск с качественными изображениями в формате JPEG, подписанное соглашение и приложения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.