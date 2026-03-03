В Подмосковье стартовал конкурс в школу «ЭКОЛИДЕР» фонда Вернадского

Конкурсный отбор в эколого-просветительский проект «Школа «ЭКОЛИДЕР» открылся для школьников Подмосковья в возрасте от 8 до 17 лет. Финалисты получат путевки в Международный детский центр «Артек» на смену с 8 по 28 августа 2026 года. Заявки принимаются до 16 марта 2026 года, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского объявил новый сезон проекта «Школа «ЭКОЛИДЕР». К участию приглашаются школьники, увлеченные экологией, геологией и естественными науками. Победители конкурсного отбора отправятся в «Артек» на смену «Артек — быстрее, ярче, вместе».

«Очень важно, что сегодня юные экологи получают возможность не только изучать теорию, но и применять знания на практике в лучшем детском центре страны, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Такие проекты, как «Школа «ЭКОЛИДЕР»», помогают школьникам сделать осознанный выбор профессии и научиться бережному отношению к природе через понимание ее глубинных законов».

Для финалистов подготовлен курс «Естественнонаучная «Школа «ЭКОЛИДЕР». Из прошлого в будущее». Участники узнают, как история жизни на Земле связана с современными экологическими проблемами, изучат влияние изменения климата на экосистемы и попробуют себя в роли исследователей.

Конкурс пройдет в три этапа. Сначала необходимо написать сочинение на тему о российском ученом или изобретателе, который вдохновляет автора. Затем участники посетят онлайн-вебинары экспертов фонда и освоят навыки публичных выступлений. На заключительном этапе школьникам предстоит создать видеоролик «Прошлое и будущее Земли — в наших руках!». Подробные условия размещены на официальном сайте фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.