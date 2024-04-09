В Подмосковье стартовал конкурс «Учитель года»

В регионе стартовал областной конкурс «Учитель года Подмосковья». Его участниками стали 57 педагогов, которые успешно прошли школьный и муниципальный этапы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конкурс для учителей Московской области проводится в 35 раз. В этом году особый интерес он вызвал у учителей начальных классов, ими подано 14 заявок на участие.



В первый конкурсный день, помимо торжественного открытия, состоялось испытание «Методическая мастерская», во время которого конкурсанты продемонстрировали свои эффективные методические приемы в организации процесса обучения и воспитания. В ближайшее время участников ждут испытания «Урок» и «Классный» час, где им предстоит показать отличное знание методики преподавания и продемонстрировать его на практике.



Конкурс продлится до 12 апреля. По его итогам будут выявлены 5 лучших учителей, которые примут участие в финальных испытаниях в сентябре. Победитель представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Учитель года».



Педагоги Подмосковья неоднократно добивались серьезных успехов на федеральном уровне. В последние 10 лет 3 раза учителя региона становились абсолютными победителями, и практически каждый год они входят в пятерку лучших учителей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.

