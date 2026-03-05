В Подмосковье стартовал конкурс стихов «Рифмы природы»

сегодня в 13:31

Творческий конкурс стихотворений на экологическую тематику «Рифмы природы» стартовал в Подмосковье в рамках проекта «Разделяй и умножай». Заявки принимаются с 5 марта по 18 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Федеральный эколого-просветительский проект «Разделяй и умножай», который реализуется при поддержке Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы, объявил о начале нового литературного конкурса. Его цель — привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды через поэзию и творческое осмысление экологических проблем.

«Это прекрасная инициатива в сфере экологического просвещения, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Существует множество форм приобщения людей к экологической тематике, и литературное творчество — одна из самых интересных и эффективных. Приглашаю жителей Подмосковья попробовать свои творческие силы», — подчеркнул он.

Конкурс продолжает серию литературных инициатив проекта, включая конкурсы экочастушек и сказок. Участвовать могут все желающие независимо от возраста и региона проживания. Необходимо подготовить авторское стихотворение на актуальные темы: защиту природных ресурсов, сохранение лесов и редких видов животных, а также раздельный сбор отходов.

Все участники получат электронные именные сертификаты. Победителям вручат дипломы и ценные призы, а лучшие работы опубликуют в специальном экологическом сборнике проекта. Итоги подведут 25 апреля.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.