В Подмосковье стартовал конкурс РГО по наблюдению за первоцветами

Всероссийский фенологический конкурс «Первоцветы» стартовал в Московской области. Участникам предлагают наблюдать за раннецветущими растениями и фиксировать стадии их развития, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Русское географическое общество объявило о начале конкурса «Первоцветы». Участникам необходимо найти растения-первоцветы и проследить за их ростом и развитием. Особый интерес для ученых представляют фазы бутонизации, цветения и плодоношения.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что конкурс поможет пополнить данные о местах произрастания редких сосудистых растений и их численности.

«В списке видов, за которыми организаторы предлагают наблюдать, есть и растения, внесенные в Красную книгу Московской области. Например, два вида хохлаток — Маршалла и полая, рябчики — русский и шахматный, тюльпан Биберштейна и многие другие. Результаты наблюдений будут полезны при ведении Красной книги Московской области. Призываю любителей природы присоединиться к конкурсу. Напоминаю, что изъятие краснокнижных видов из естественной среды обитания недопустимо», — сказал Мосин.

В Русском географическом обществе сообщили, что участники, добавившие более 10 наблюдений, получат электронные именные сертификаты. Пять самых активных конкурсантов наградят ценными призами и электронными благодарностями.

Кроме того, зарегистрировавшиеся на портале добро.ру смогут получить верифицированные волонтерские часы из расчета одно наблюдение — один час. Список первоцветов и условия участия опубликованы на сайте конкурса по ссылке: https://fenolog.rgo.ru/activity/pervocvety-1 12+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.