В Подмосковье стартовал грибной сезон

В Подмосковье разгар грибного сезона, многие жители устремляются в леса для «тихой охоты». Между тем, они могли бы помочь экологам и биологам в наблюдениях за популяциями грибов, их состоянием и изменениями. Это можно сделать на фенологическом портале Русского географического общества, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Наблюдения грибников могут стать источником ценных знаний, в том числе о краснокнижных видах. Дело в том, что в связи с климатическими изменениями образование плодовых тел многих грибов смещается по срокам. Как отмечают микологи, те виды, которые традиционно плодоносили в конце лета и начале осени, сейчас образуют плодовые тела на середину лета, и грибники жалуются, что многие виды по осени уже не удается отыскать. Наблюдение за этими процессами позволит ученым выяснить, как грибы реагируют на погодные аномалии, и помочь в этом может каждый. Но следует помнить: краснокнижные виды можно только наблюдать, собирать их нельзя», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Наблюдать можно любые виды грибов, в первую очередь, обращая внимание на состояние плодового тела: здорово ли оно, не поражено ли насекомыми или признаками заболевания. Обязательно указывайте GPS координаты наблюдения, географическое положение (область, район, пункт), приложите фото. Полезной будет общая характеристика рельефа местности и почвы.

О том, как пополнить копилку знаний ученых о грибах, можно прочитать на сайте: https://fenolog.rgo.ru/page/nablyudeniya-za-gribami. Список грибов, внесенных в Красную книгу Московской области здесь: https://verhovye.ru/uslugi/krasnaya-kniga/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.